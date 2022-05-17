7 ilde Twitch operasyonu

İstanbul merkezli 7 ilde harekete geçti. Yayıncılık platformu Twitch’i kullanarak sosyal medyada dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 18 kişi gözaltına alındı.

Yayıncılık platformu Twitch’i kullanarak sosyal medyada dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şebekeye yönelik İstanbul merkezli Eskişehir, Balıkesir, Adana, İzmir, Çanakkale, Kırşehir ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, başkalarına ait kredi karti bilgileriyle ünlü sosyal medya platformu Twitch’te yayın yapan kişilere para göndererek elde edilen paraları akladığı belirlendi.

Daha önce de Twitch yayıncılarına yönelik operasyon yapıldığı ve bugün yapılan operasyonun ikinci kısmı olduğu öğrenildi.

Operasyonun İstanbul ayağında ise başta Bağcılar olmak üzere 9 ilçedeki adreslere operasyon yapıldı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyona özel harekat timleri de destek verdi.

Gözaltına alınan 18 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.