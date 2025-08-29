7 Maç Trt Spor’da Şifresiz!

TRT SPOR’UN MAÇ PROGRAMI

TRT Spor, her hafta şifresiz yayınladığı futbol karşılaşmalarıyla futbol tutkunlarını ekran başına çekiyor. 29-31 Ağustos tarihleri arasında şifresiz yayınlanacak maçların programı netleşti. Futbolseverler, TRT Spor’un şifresiz yayınlayacağı karşılaşmaları öğrenmek için aramalarını hızlandırıyor. Bu hafta TFF 1. Lig’de toplamda 7 mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇLARIN TARİHLERİ VE SAATLARI

29 Ağustos Cuma saat 19:00’da Van Spor FK ile Bandırmaspor karşılaşırken, 21:30’da Sarıyer – Erzurumspor FK maçı oynanacak. 30 Ağustos Cumartesi günü ise saat 19:00’da Sakaryaspor ile Boluspor mücadelesi, ardından 21:30’da Manisa FK ve Iğdır FK karşı karşıya gelecek. 31 Ağustos Pazar günü ise 16:30’da Keçiörengücü – Çorum FK maçı var. Ardından 19:00’da Pendikspor – Sivasspor ve 21:30’da Adana Demirspor ile Amed SK karşılaşmaları gerçekleşecek.