7 Mayıs 2025 Sayısal Loto Sonuçları Bekleniyor

SONUÇLARIN AÇIKLANIP AÇIKLANMADIĞI MERAK KONUSU

7 Mayıs 2025 tarihli Sayısal Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, vatandaşlar arasında fazlasıyla konuşuluyor. Milli Piyango Online üzerinden yapılan çekilişin sonuçları, birçok kişinin merak ettiği bir konu haline geldi. Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını sorgulayan kişiler, hangi numaraların kazandığını ve ne kadar ikramiye kazandıklarını öğrenmek istiyor. İşte, 7 Mayıs Sayısal Loto sonuçları için canlı takip sayfası burada!

ÇEKİLİŞ HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

Bir kolonun üst bölümünde 34 numara, alt bölümünde ise 14 numara bulunuyor. Üst bölümden 5 numara ve alt bölümden 1 numara seçmek gerekiyor. Tek bir kolon oynamak 2 TL’ye mal oluyor. Kullanıcılar, kendi belirledikleri sayılarla ya da sistemin otomatik belirlediği sayılarla kolon oluşturabiliyor. Satış noktalarındaki Sayısal Loto oyunu için, kendisi kolon doldurmak istemeyen kişiler, SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyerek rastgele bir kupon oluşturabiliyor.

SİSTEM OYUNU VE ÇEKİLİŞ SEÇENEKLERİ

Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştiriyor. Üst bölümden 5 numaranın üzerinde ya da alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenerek sistem oyunu oynanabiliyor. Bu durumda birden fazla kolon oluşturuluyor. Üst bölümde en fazla 10 numara, alt bölümde ise 14 numara seçilebiliyor. Ayrıca, Çoklu Çekiliş seçeneği ile birden fazla çekilişe katılma imkanı da mevcut. İptal seçeneği ile doldurulan kolon, istenildiği takdirde iptal edilebiliyor.

İKRAMİYE KAZANMA ŞANSI

Sayısal Loto haftada iki kez, yani 7 Mayıs ve 7 Mayıs günleri çekiliyor. Her çekilişte, 34 numara içinden 5 numara ve 14 numara içinden 1 numara belirleniyor. Oynanan her kolon, çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 doğru tahmin edilirse ikramiye kazandırıyor. 5+1 bilenler, Sayısal Loto büyük ikramiyesini elde ediyor. Aynı ikramiye kategorisindeki kazanan sayısı fazla olursa, ikramiye havuzu, kazananlar arasında eşit paylaştırılıyor. Şu an için 7 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.