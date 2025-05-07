7 Mayıs Şans Topu Sonuçları Açıklanmadı

7 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI ARAŞTIRILIYOR

7 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları araştırılıyor. “7 Mayıs 2025 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi?” sorguları gündemde. Kullanıcılar, “7 Mayıs 2025 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası” aracılığıyla durumu takip ediyor. Bunun yanı sıra, “7 Mayıs Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı?” soruları da gündeme geliyor. Ayrıca, yenilenen Şans Topu kuralları ve “Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?” soruları merak ediliyor.

ŞANS TOPU OYUNU HAKKINDA KISA BİLGİ

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılan bir şans oyunudur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden belirlenen sayıda numara seçme esasına dayanıyor. İlk sayı kümesi 1-34 arasındaki numaralardan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 arasındaki numaralardan oluşuyor. Oyuncular, ilk kümeden 5, ikinci kümeden ise 1 numara seçerek oyuna katılıyorlar. Çekilişler noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve sonuçlar, mpi.gov.tr sitesinde canlı olarak yayınlanıyor.

İKRAMİYELER VE ÖDEMELER

Çekiliş tamamlandığında, 5+1’i tuturan talihliler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Başka sıralarda 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler ise daha küçük miktarlarda ikramiye alabiliyor. Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden alıyor. Ancak (4+1) ve (5) bilenler, Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden ikramiye alabiliyor. 5+1 bilen talihliler ise ödüllerini Milli Piyango Genel Müdürlüğünden talep edebiliyor. Kazanılan ikramiyeler, 1 yıl süre ile ödeniyor.

SONUÇLAR İLE İLGİLİ GÜNCEL DURUM

7 Mayıs 2025 tarihli Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı. Şans Topu ile ilgili daha fazla bilgi ve güncellemeler için resmi yayınlar takip edilmeye devam ediyor.