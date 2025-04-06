7 Nisan İstanbul Hava Durumu Önemli

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU ÖNEMLİ BİR KONU

7 Nisan Pazartesi günü İstanbul’da hava durumu, özellikle toplu taşıma kullanacaklar, işe ve okula gidecek olanlar açısından büyük önem taşıyor. Günlük programlarını düzenlemek isteyen vatandaşlar, İstanbul’da hava koşullarının nasıl olacağını merak ediyor. Peki, yağmur bekleniyor mu, rüzgarın durumu nedir, kar yağışı görülebilir mi?

YAĞMUR VE SICAKLIK BİLGİLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahminlerine göre, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü İstanbul’da hava genel olarak çok bulutlu ve yağmur geçişleri ile geçecek. Gün içerisinde sıcaklıklar en yüksek 9°C, en düşük ise 4°C olarak ölçülecek. Sabah saatlerinde serin bir hava bekleniyor, öğleden sonra ise aralıklı sağanak yağışların görülmesi öngörüldüğü ifade ediliyor.

RÜZGAR VE KARTAN SÖZ EDİLMİYOR

Meteorolojik verilere göre, İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışların görülebileceği tahmin edilmekte. Sıcaklıkların belirgin bir şekilde düşmesiyle, gece saatlerinde Trakya bölgesinde, yani Edirne ve Kırklareli’nde karla karışık yağmur ve kar yağışı olabiliyor. Ancak, İstanbul için kar yağışı beklenmediği belirtiliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden eseceği ve zaman zaman fırtınamsı seviyelere ulaşabileceği öngörülmekte. Bu durumun, özellikle deniz ulaşımında aksaklıklara yol açabileceği ifade ediliyor.