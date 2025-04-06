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7 Nisan Okullar Tam Gün mü?

ÖĞRENCİLER İÇİN KRİTİK TARİH

Hafta başında okula dönüş yapan öğrenciler için “Pazartesi okullar yarım gün mü 7 Nisan?” sorusu önemli bir konu haline geldi. Tatil sonrası hazırlık yapan aileler, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü derslerin tam gün mü yoksa kısmi mi olacağını öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre gelişmeler netleşiyor.

NİSAN ARA TATİLİ VE DERS PROGRAMI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci dönem Nisan ara tatili 31 Mart Pazartesi günü başladı ve 5 Nisan Cuma günü sona erdi. 7 Nisan 2025 Pazartesi günü okullar yeniden açılacak ve eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam ediyor.

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