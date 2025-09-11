7 Ocak İlkokulu Restorasyonu Devam Ediyor

Osmaniye’deki 114 yıllık 7 Ocak İlkokulu, depremlerde oluşan hasar nedeniyle restorasyona alındı. Şu an devam eden bu restorasyon çalışmalarının Ocak ayında tamamlanması bekleniyor ve okulun ikinci eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de, Yedi Ocak Mahallesi’nde bulunan bu tarihi okul, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescillenmişti. Yapı, deprem sonucunda hasar aldı.

RESTORASYON HEDEFLERİ

114 yıllık 7 Ocak İlkokulu, Osmaniye’nin simgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Restorasyon sürecinin, yeni eğitim öğretim yılının ikinci yarısına yetiştirilmesi amacıyla hızla ilerlediği belirtiliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de okul yıllarını geçirdiği bu tarihi kurum, şehir için büyük bir manevi öneme sahip.

VALİDEN AÇIKLAMA

Devam eden restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “7 Ocak İlkokulumuz, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar almıştı. Bu tarihi, yüz yıllık okulumuzu yeniden inşa ediyoruz. Yanında yapacağımız yeni binalarla 24 dersliğe ulaşacak. Tarihi binamız, aslına uygun olarak inşa edilecek. İkinci yarıyıla yetiştirmeye gayret ediyoruz, Ocak ayında bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.