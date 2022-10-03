7 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin sözde üst düzey yönetici olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Suriye’nin kuzeyindeki teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin sözde üst düzey yönetici olduğu tespit edildi.