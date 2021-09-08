7 şiddetinde deprem

Meksika'nın Guerrero eyaletinde 7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Meksika’nın Guerrero eyaletinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi, depremin, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Akapulko kentinin güneydoğusunda gerçekleştiğini duyurdu.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi tarafından depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Öte yandan ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin büyüklüğünü önce 7,4 olarak açıkladı, ardından 7 olarak revize etti.

Sarsıntıdan, Michoacan, Jalisco ve başkent Meksiko’nun da etkilendiği açıklandı.

Depremin derinliği, 10 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Devlet başkanı açıklama yaptı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sarsıntının hissedildiği eyaletlerde büyük hasar olmadığını söyledi

Guerrero Eyaleti Valisi Hector Astudillo, sarsıntı esnasında direğin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, Acapulco Limanı’nda ise Tsunami riskinin bulunmadığını söyledi.

Depremin ardından şimdiye kadar 73 artçı sarsıntısının meydana geldiği, en büyüğünün 5,2 olarak kaydedildiği bilgisi verildi.