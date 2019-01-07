7 şiddetinde deprem!

Endonezya’da yine büyük bir deprem yaşandı. Maluku Adası açıklarında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı olduğuna dair henüz bir açıklama gelmedi.

Depremin merkez üssü, Maluku Adasi’nda bulunan Ternate kentinin 173 kilometre kuzey-kuzeybatisi olarak açiklandi.

Deprem, 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsintının ardından tsunami uyarısı verilmedi.Yıkım bilgisi de henüz ulaşmadı.

Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi olarak anılan deprem bölgesinde yer aliyor. Bölgede sık sık büYük depremler meydana geliyor.

TRT