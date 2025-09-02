7 Şüpheli, 4’ü Tutuklandı, 3 Adli Kontrol

OLAYIN DETAYLARI

Gaziantep’te meydana gelen silahlı saldırı sonucunda M.A. isimli genç hayatını kaybetti. Saldırı, 30 Ağustos tarihinde Şahinbey ilçesindeki Bülbülzade Parkı’nda gerçekleşti. İddialara göre M.A. ve arkadaşları, 2 motosikletle parka gelen 4 şüpheli tarafından hedef alındı. Saldırı sonucunda M.A., vücuduna isabet eden mermilerle yere yığılarak yaşamını yitirdi. Olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına kaydedildi.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Olaydan sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hızlı bir şekilde çalışarak 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından, adli makamlara sevk edilen bu 7 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı alındı. Olayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor.