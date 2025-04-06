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“7 Yaşındaki Çocuğun İtirafı Şaşırttı!”

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OLAYIN TEMELİ VE İDDİALAR

Florida’nın Esto bölgesinde oturan Amanda Lewis, kızı Adriana’yı havuzda yüzüstü yatarken bulduğunu belirtip hemen 911’i aradı. Hava ambulansıyla hastaneye kaldırılan genç çocuk, tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı. Ancak Adriana Hutto’nun üvey kardeşi AJ’nin “Annem kız kardeşimi suya soktu” sözleri, olayın gidişatını değiştirdi.

DURUŞMA SÜRECİ VE TANIKLIK

Amanda Lewis, kızının ölümünden bir ay sonra cinayetle suçlanarak mahkemeye çıkarıldı. Duruşma esnasında, o dönemde yedi yaşında olan AJ, annesine karşı tanıklık yaptı. “Annem kız kardeşimi öldürdü” diyen AJ, yaptığı çöp adam çizimiyle anlattıklarını görselleştirdi. Amanda Lewis’in avukatları ise, küçük çocuğun savcılık ekibi tarafından yönlendirildiğini ve ifadelerinin tutarsız olduğunu ifade etti.

CEZASI VE İSPATTAKİ DEĞİŞİM

Şubat 2008’de müebbet hapis cezasına çarptırılan Amanda Lewis, 2016 yılında katıldığı bir röportajda suçlamaları yalanladı. Şimdilerde 24 yaşında olan AJ, başka bir aile tarafından evlat edinilerek gözlerden kayboldu. AJ Hutton, yıllar sonra Daily Mail’e verdiği demeçte, “Beni kimse yönlendirmedi. Gördüklerimi kelimesi kelimesine anlattım” dedi. AJ, mahkeme sürecinden bu yana Amanda Lewis ile görüşmediğini ve ona “anne” demeyi reddettiğini de belirtti.

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