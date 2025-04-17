7 Yaşındaki Çocuk Aranmaya Devam Ediyor

KAYBOLAN ÇOCUĞUN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Adana’nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuğun arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor. Mevsimlik tarım işçisi olarak Osmaniye’nin Düziçi ilçesinden Adana’nın Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi’ne gelen Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 7 yaşındaki ilk çocukları Cumali, 12 Nisan sabahı arkadaşlarıyla oyun oynamak için çadırdan çıkarak ayrıldı. Ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan çocuk için aile ve diğer işçiler arama yaptı. Ancak çocuk bulunamayınca durum jandarmaya bildirildi.

JANDARMA VE AFAD EKİPLERİ GÖREVDE

İhbarın ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipler, dron ve iz takip köpekleriyle arama çalışmasına başlamış durumda. Şu ana kadar yapılan aramalarda çocuğa ait yalnızca bir terlik dere kenarında bulundu. Kayıp çocuğun bulunması için yürütülen arama çalışmaları, 6. günde de kesintisiz devam ediyor. Ekiplerin, kanal ve çevresinde toplamda yaklaşık 150 personel, bot ve dronlarla arama yaptığı bilgisi paylaşıldı.