70 İtfaiye Personeline Sertifikalar Verildi

İTFAYE PERSONELİNE SERTİFİKA TÖRENİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından istihdam edilecek 70 itfaiye çalışanına sertifikaları düzenlenen bir etkinlikle takdim edildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 aylık bir deneme süresi sonrasında itfaiye personelleri sertifika almaya hak kazandı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NIN MESAJI

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende, yeni göreve başlayan itfaiye personeline başarı dileklerini ileten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediyenin vatandaşların yaşam standartlarını artırma ve daha iyi bir yaşam sunma amacıyla hizmet ettiğini belirtti. Genç, “Her sorunun muhatabıyız, hizmet etmeye çalışıyoruz ama en önemli çalışma alanlarından bir tanesi halkımızın can güvenliğini ilgilendiren hizmetler. Bu manada öne çıkan en önemli birimimiz itfaiyemizdir.” dedi.

DEPREM SONRASI HAZIRLIK

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine dikkat çeken Genç, itfaiyenin sel ve heyelanlar gibi doğal olaylar karşısında hızlı müdahale ettiğini ifade etti. İtfaiyecilik mesleğinin kutsal bir görev olduğuna vurgu yapan Genç, “İtfaiye denilince sadece yangın söndürme gibi anlaşılıyor ama öyle değil. Bir hayvanın canı bile tehlikede olsa mesai arkadaşlarımız oraya yetişmenin gayretinde oluyor. Bir canı kurtarmak için kendi canınızı da riske eden bir vazife,” diye konuştu.

PERSONEL SAYISI ARTIYOR

Trabzon itfaiyesi personelinin toplam sayısının 343’e ulaştığını belirten Genç, bu sayının iyi bir rakam olduğunu ifade etti. Trabzon itfaiyesi personelinin sadece Trabzon’da değil, acil durumlarda Karadeniz Bölgesi ve ülkenin her yerine ulaşmaya çalışacaklarını da söyledi. Genç, konuşmasının ardından yeni itfaiye personellerine sertifikalarını takdim etti.