70 Yaşında Servet Döndü’nün Hayat Mücadelesi

KARTON TOPLAYARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Konya’da 70 yaşındaki Servet Döndü, 40 yıldır üç tekerlekli seyyar el arabası ile karton toplayarak hayatını sürdürüyor. Yaşlılık maaşı, tanıdıkların yardımları ve esnafın desteği ile geçimini devam ettiren Döndü, üç çocuğunu da karton toplayarak büyüttüğünü ifade ediyor. İlerlemiş yaşına rağmen hala çalışmaya devam eden Döndü, şu sıralar damadının cezaevine girmesi nedeniyle yanında bulunan kızı ve iki torunuyla birlikte geçinmek için elinden gelen çabayı gösteriyor.

KARTON TOPLAMA GÜNLÜK RUTİNİ

Sabah saatlerinde evden çıkıp karton toplamaya başlayan Döndü, öğle saatlerinde evine dönüp torunlarının yardımıyla kartonları indirdiğini aktarıyor. Kısa bir molanın ardından tekrar mesaisine geri dönen Döndü, ilerleyen yaşından dolayı sağlık sorunları yaşadığını da belirtiyor. Yanında taşıdığı taburesi ile karşısına çıkan karton kolilerini gördüğünde oturarak katlayıp el arabasına yerleştiriyor.

Servet Döndü, tarihi Bedesten Çarşısı’ndaki esnafın kendisini tanıdığını ve iş yerlerinin önüne karton ayırarak yardımda bulunduğunu dile getiriyor. 35-40 yıldır bu işi yaptığını ifade eden Döndü, “Çocuklarımı buradan kazandığım ekmekle büyüttüm. 3 çocuğum var, üçü de bununla büyüdü. Şimdi de kızımın çocukları benimle, babaları yok, onlara bakıyorum. Sadece karton topluyorum, bundan geçimimi sağlıyorum” diyor.

Döndü, yardımların belirsiz olduğunu ve kendisini tanıyanların yardım ettiğini, etmeyenlerin ise yok saydığını aktarıyor. “3 çocuğa bakıyorum. Kolay değil hiçbir şey. Yardım edenler bayram şekeri aldı. Çocuklara götüreceğim, sevinecekler” şeklinde konuşan Döndü, “Bütün Türkiye’ye, Müslümanlara duam var. Allah’ım herkesi tüm kötülüklerden korusun” ifadelerini kullanarak yardımseverliğe ve nice dualara olan inancını vurguluyor.