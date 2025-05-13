70 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

70 YAŞINDAKİ ADAM EVİNDE BULUNDU

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Semih Dündar, evinde ölü bulundu. Konuralp Mahallesi 2004. Sokak’ta gerçekleşen olayda, komşuları Dündar’dan uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

OLAY YERİNE GELEN EKİPLER YAŞLI ADAMI BULDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, daireye girdiklerinde Semih Dündar’ı hareketsiz bir şekilde buldu. Yapılan ilk kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesi tamamlandıktan sonra Dündar’ın cenazesi Akyazı Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. 2 çocuk babası olan Semih Dündar’ın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonrasında belli olacak. Ekipler, konuyla ilgili incelemelerine devam ediyor.