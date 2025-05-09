Haberler

70 Yaşındaki Adam Helikopterle Kurtarıldı

Hakkari’de 70 yaşındaki Mehmet Akboğa, pancar toplamak amacıyla gittiği dağlık alanda dengesini kaybederek düşüp ayağını kırdı. Akboğa’nın kendisinden haber alınamaması üzerine jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Akboğa’nın durumuna ulaşıldı.

DÜŞMESİ SONUCU AYAĞI KIRILDI

Yürütülen çalışmalar sonucunda Akboğa’nın pancar toplarken dengesini kaybettiği ve bu nedenle düştüğü anlaşıldı. Dağlık ve kayalık alanlarda karayolu ile ulaşımın sağlanmasının güç olduğu bu durumda, askeri helikopter devreye girdi. Helikopter, düşme noktasından Akboğa’yı alarak Fatih Kışlası’na götürdü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Fatih Kışlası’ndan ambulansa taşınan Akboğa, Hakkari Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneye ulaştıktan sonra Akboğa’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul Hastane Önünde Duyarsızlık Görüntüsü

İstanbul'da Cemil Taşçıoğlu Hastanesi önünde yatan bir vatandaşın görüntüsü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi durumu eleştirdi ve duyarsızlık konusunda sorgulamalara neden oldu.
Haberler

Sakarya’da Eğitici Etkinlikler Düzenlendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin Genç Yeşilay Topluluğu, ÜNİDES projesi çerçevesinde hastanede tedavi gören çocuklara robotik oyunlar ve sanat etkinlikleri sunarak destek sağladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.