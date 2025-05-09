70 Yaşındaki Adam Helikopterle Kurtarıldı

Hakkari’de 70 yaşındaki Mehmet Akboğa, pancar toplamak amacıyla gittiği dağlık alanda dengesini kaybederek düşüp ayağını kırdı. Akboğa’nın kendisinden haber alınamaması üzerine jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Akboğa’nın durumuna ulaşıldı.

DÜŞMESİ SONUCU AYAĞI KIRILDI

Yürütülen çalışmalar sonucunda Akboğa’nın pancar toplarken dengesini kaybettiği ve bu nedenle düştüğü anlaşıldı. Dağlık ve kayalık alanlarda karayolu ile ulaşımın sağlanmasının güç olduğu bu durumda, askeri helikopter devreye girdi. Helikopter, düşme noktasından Akboğa’yı alarak Fatih Kışlası’na götürdü.