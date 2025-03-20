70 Yaşındaki Beşir Usta’dan Tamircilik Hizmeti

DÜKKANIN 3 METREKAREDE YAŞAYAN ANILAR

Siirt’te yaşayan 70 yaşındaki Beşir Özkılıç, sadece 3 metrekarelik bir mekanda ayakkabı, çanta ve bavul tamiri yapıyor. 22 yıldır aynı dükkanda çalışmalarına devam eden Özkılıç, burada farklı koleksiyonlarını da saklıyor. Eski ev eşyaları, antikalar ve hem yabancı hem de Türk paralarından oluşan geniş bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Özkılıç, dükkanının önünde bir su çeşmesi yaparak, geçip giden vatandaşların su ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca sahiplendiği sokak kedilerine de bakarak onların karınlarını doyuruyor. 1965 yılından beri ayakkabı tamirciliği yaptığını aktaran Beşir Özkılıç, “Bavul, valiz, çanta tamircisiyim. İşimden memnunum. Bu dükkan sayesinde 5 tane çocuğumu okuttum ve evlendirdim,” diyor.

Kalp krizi geçirdiğini paylaşan Özkılıç, bu zorluğa rağmen dükkânına gelerek çalışmaya devam ettiğini belirtiyor. “Burada içim açılıyor, rahatım ve çok iyiyim. 3 metrekareyle geçiniyoruz çok şükür,” şeklinde ifade ediyor. Dükkanında bir elektrikli sobası olduğunu ve mekanın çabuk ısınıp, çabuk soğuduğunu da ekliyor.

Özkılıç, Siirt’teki yeteneği ile dikkat çektiğini ve valisinin desteğiyle yılın ahisi seçildiğini dile getiriyor. Kırşehir’deki ödül törenine katıldığını ve o anı “Türk bayrağını açtım ve onlara Siirt’ten selam getirdim” diyerek aktarıyor. Dükkanının ismini “aile ayakkabıcısı” koyan Özkılıç, müşterileriyle bir aile gibi olduklarını, oturup sohbet ettiklerini ve birbirlerine dertlerini anlattıklarını vurguluyor.