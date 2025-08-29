70 Yaşındaki Kadın Denizde Yaralandı

Olayın Gerçekleştiği Tarih ve Yer

Yalova’nın Armutlu ilçesinde, 70 yaşındaki bir kadın denize girdiği sırada tekne çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay, 25 Ağustos günü Kapaklı Mahallesi’ndeki İlibat koyunda gerçekleşti. Evine sadece 20 metre mesafede olan koyda denize giren Ayşe Betül Terzioğlu’na, Kapaklı Köyü Muhtarı Ali T.’nin kullandığı ‘İmpartor77’ adlı tekne çarptı. Yaralanan yaşlı kadın, başka bir tekne tarafından denizden çıkarıldı. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından Bursa Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın Tanığı Ayşe Betül Terzioğlu’nun Açıklamaları

Terzioğlu, olay anını anlatırken, “Denize girmeden önce denizde herhangi bir tekne olup olmadığını kontrol ettim, benim gireceğim esnada herhangi bir tekne yoktu ve denize girdim. Aynı gün saat 17.15 sıralarında denizde yüzdüğüm esnada kafamı çevirdim bir teknenin üzerime doğru süratle geldiğini gördüm. Kaçmak için zamanım olmadı ve tekneyi görmem ile bana çarpması aynı zamanda oldu. Tekne bana çarptığı esnada bacağımda çok şiddetli bir ağrı hissi duydum. Daha sonra bana çarpan tekneden ismini bilmediğim bir şahıs bana elini uzatarak beni tekneye çekmek istedi fakat yaşadığım şiddetli ağrı sebebiyle hareket edip tekneye binemeyeceğimi söyledim. Çevrede bulunan vatandaşlar beni sahile kadar çektiler. Sağ bacağımın üst kısmında kırıkların olduğunu öğrendim,” dedi.

Teknenin Önceki Seyir Hali Üzerine Değerlendirmeler

Terzioğlu, kendisine çarpan tekneyi daha önce de gördüğünü ve daha önceki günlerde aynı sahilde dikkatsiz ve süratli olarak sahile yakın seyir yaptığını söyleyerek, “Çoğu zaman tekne sahile hızlı bir şekilde gidiyordu,” şeklinde konuştu. Olayın ardından gözaltına alınan muhtar Ali T., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.