70 Yaşındaki Kadın Karton Topluyor

70 YAŞINDAKİ KADIN KARTON TOPLAYARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Konya’da ikamet eden 70 yaşındaki Servet Döndü, 40 yılı aşkın süredir üç tekerlekli seyyar el arabasıyla sokaklarda karton toplayarak hayatını sürdürüyor. Üç çocuğunu karton toplayarak büyüten Döndü, şu an damadının cezaevine girmesi dolayısıyla kızı ve iki torunuyla birlikte geçinmek için çaba gösteriyor.

HER GÜN KARTON TOPLAMAYA ÇIKIYOR

Döndü, sabah saatlerinde evden çıkarak karton toplamaya başlıyor. Öğle saatlerinde evine dönüp torunlarının yardımıyla topladığı kartonları indirip istifleyen Döndü, kısa bir dinlenmenin ardından yine işine geri dönüyor. Yaşının ilerlemesi nedeniyle sağlık problemleri yaşayan Döndü, yanında taşıdığı taburede dinlenerek karton kolileri katlayıp arabasına yerleştiriyor.

ESNAF DESTEK VERİYOR

Konya’nın Tarihi Bedesten Çarşısı’nda esnafın kendisini tanıyarak yardım ettiğini dile getiren Döndü, “Beni tanıyanlar iş yerlerinin önüne karton ayırarak destek oluyor,” diyor. Karton toplayıp geçimini sağladığını belirten Döndü, “Çocuklarımı buradan kazandığım ekmek ile büyüttüm. Şimdi de kızımın çocukları benimle, babaları yok onlara bakıyorum,” şeklinde konuşuyor.

DUA EDEREK HAYATINI SÜRDÜRÜYOR

Yaşadığı zorluklara rağmen umudunu kaybetmediğini ifade eden Döndü, yardımların kendisi için önemini vurgulayarak, “Yardım edenler bayram şekeri aldı. Çocuklara götüreceğim, sevinecekler,” diyor. Dua etmekten de geri durmayan Döndü, “Bütün Türkiye’ye Müslümanlara duam var. Allah’ım herkesi tüm kötülüklerden korusun,” ifadelerini kullanıyor.