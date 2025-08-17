70 Yaşındaki Kadın Yolu İstiyor

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDEN BİR KADINDAN YARDIM TALEBİ

Rize’nin İkizdere ilçesinde, sağlık problemleri sebebiyle koltuk değnekleriyle hareket etmek zorunda kalan 70 yaşındaki Ayşe Albayrak, evine ulaşımını sağlayan 400 metrelik yolun yapılması için yetkililerden yardım istiyor. Gürdere Köyü’nde yaşayan Albayrak, iki ayağından geçirdiği sağlık sorunları yüzünden ameliyat oldu ve yürümekte zorluk çekiyor.

YOLUN AÇILMASI İÇİN BEKLİYOR

400 metrelik patika yolunu koltuk değnekleriyle aşmak zorunda kalan Albayrak, yetkililere ulaşımının kolaylaştırılması için destek talep ediyor. “Bütün belgeleri Rize İl Özel İdaresi’ne ve İkizdere Kaymakamlığı’na sunduk. Kaymakamlık ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yolun açılmasını bekliyoruz, ancak henüz bir sonuç alamadık” diyor.

UMUT VE ÇARESİZLİK ARASINDA

İki yılı aşkın süredir yol talebinde bulunan Albayrak, “Bana 400 metrelik yolu açmadılar. ‘Git kaymakamlığa, git özel idareye, git orman dairesine’ dediler. Ben devletimizden sadece 400 metrelik bir yol istedim, başka bir şey istemiyorum. Sağlık sorunlarım nedeniyle yürüyemiyorum. İki ayağım da ameliyatlı, yürüyebilecek gücüm yok, yine ameliyat olacağım,” şeklinde konuşuyor. Albayrak, kaymakamlığa üç kez ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, “Yoruldum gidip gelmekten artık gidemiyorum. İğnelerim var vurdurmam gerekiyor, nasıl gidip geleceğim bilmiyorum” sözleriyle içindeki çaresizliği dile getiriyor.