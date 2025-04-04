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70 Yaşındaki Mustafa’nın İş İlanı Duygulandırdı

İstanbul Beşiktaş’ta bir duvarda asılan iş arayışı, çok sayıda kişinin dikkatini çekti. 70 yaşındaki Mustafa isimli bir vatandaş, geçimini sağlamak için ilanını yayınladı. Bu durum, emeklilerin yaşamış olduğu ekonomik sıkıntıları bir kez daha gündeme getirdi. İlanda, “İş arıyorum: 70 yaşındayım. Kaynak, tesisat, çatı işlerinden anlarım. Bahçelerinize bakarım. Sağlık problemim yok. 4-5 saat çalışabilirim.” ifadeleri yer alıyor. Mustafa’nın ilanı, sosyal medyada birçok kişinin tepkisini çekti.

EMEKLİLERİN ZORLUKLARI GÜNDEMDE

Son dönemde emeklilerin artan yaşam maliyetleri nedeniyle geçim sıkıntısı çektiği sıkça dile getiriliyor. Mustafa’nın iş arama çabası, Türkiye’deki emeklilik sistemi üzerine tartışmaları yeniden canlandırdı. Ekonomik zorlukların her gün daha da derinleştiğini ifade eden vatandaşlar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla yaşlı bireylerin daha konforlu bir yaşam sürmesi gerektiğini vurguluyor ve yetkililere çağrıda bulunuyor. İşte görenleri derinden etkileyen o ilan;

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