70 Yıldır Kimliksiz Yaşayan Kadın Şaşırttı

KİMLİKSİZ YAŞAYAN KADININ DURUMU ŞAŞKINLIK YARATIYOR

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki Aligör Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Fatma Akyüz, hastalandığı için komşuları tarafından hastaneye götürüldü. Hastaneye giriş kaydı yapmak isteyen komşuları, kadının kimliğinin olmadığını fark etti. Eşi Faruk Akyüz (75) ile iletişime geçen komşular, ona kimliğini hastaneye getirmesini istedi. Faruk Akyüz’ün “Kimliği hiç olmadı” demesi üzerine mahalle muhtarı Mehmet Salih Alakuş’a bilgi verildi.

MAHALLE MUHTARI ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Mahalle muhtarı, Fatma Akyüz’ün 70 yıl boyunca kimliksiz yaşadığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Resmi kayıtlarda bekar sayılsa da, Faruk ve Fatma Akyüz’ün 4 çocuğunun bulunduğu ve nüfusta başka şahıslar üzerine kayıtlı oldukları ortaya çıktı. Faruk Akyüz, hasta eşini Nüfus Müdürlüğüne kaydetmek istiyor, bu nedenle yetkililerden yardım bekliyor.

KİMLİK SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN GEREKEN ADIMLAR ATILACAK

Mahalle muhtarı Alakuş, “Biz şu ana kadar bu vatandaşın kimliğinin var olup olmadığını bilmiyorduk. Hastalandıktan sonra vatandaşın kimliğinin olmadığını öğrendik. İlk önce nüfus dairesine gittik ama müdür, ‘bu vatandaşın bir ağabeyi ya da bir ablası gelsin müracaat etsin’ dedi” diye konuştu. Mahkeme açmayı düşündüklerini ancak sürecin ne kadar uzayacağının belirsiz olduğunu belirten muhtar, “Vatandaşımız mağdur. Biz Aligör mahalle sakinleri olarak yardım ediyoruz. Devletin bu sorunu çözmesini istiyoruz” dedi.

AİLEYİ KAYNAKSIZ BIRAKAN ZORLUKLAR

Eşi için kimlik çıkarılmasını isteyen Faruk Akyüz, “Ben evlendim, bizim hanımın nüfusu yok. Devletten kimlik istiyoruz. Kimliği olursa hastaneye götürürüz. Perişan olduk” dedi. Dört çocuğunun da tarım işçisi olduğunu vurgulayan Akyüz, “Bütün hepsi tarım işçisi olduğu için buraya gelemiyorlar. Bizim hanımın kimliği olursa, devlet hastanesine daha kolay gideriz” dedi.

Eşinin bakımını üstlenen Faruk Akyüz, yaşadığı zorlukları dile getirerek, “Ben kimsesizim, çünkü ne kardeşim ne de ağabeyim kaldı” diyerek durumlarının ne kadar sıkıntılı olduğu ifade etti.