“70 Yıllık Özür: Yeni Zelanda’da İstismar”

NEW ZEALANDA CİNSEL İSTİSMAR VAKALARI HÜKÜMETİ SARSIDI

Yeni Zelanda, cinsel istismar vakalarının etkisiyle sarsıldı ve bu durum hükümetten bir açıklama geldi. Temsilciler Meclisi’nde bir konuşma gerçekleştiren Başbakan Christopher Luxon, yaşananların korkunç olduğunu belirtti ve “Olanlar yürek parçalayıcıydı. Yanlıştı. Bunlar asla yaşanmamalıydı” ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN LUXON’DAN MAĞDURLARA ÖZÜR

Luxon, “Bakım altındayken istismara, zarara ve ihmale uğrayan herkes için hükümet adına özür diliyorum. Bu özrü kendi hükümetlerim ve önceki hükümetler adına tüm mağdurlardan diliyorum” diyerek olaylara duyduğu derin empatiyi ifade etti.