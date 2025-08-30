700 BİN ÜYELİ SİTE KAPATILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İTALYA’DA SKANDAL BİR PORNOGRAFİK WEB SİTESİ ORTAYA ÇIKTI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kendisi ve kız kardeşi Arianna Meloni’nin yanı sıra muhalefet lideri Elly Schlein’ın fotoğraflarının bir pornografik web sitesi olan Phica’da yayımlanmasından dolayı derin bir üzüntü yaşadığını dile getirdi. Başbakan, bu durumun kendisinde “tiksinti” yarattığını ifade ederek, faillerin hızla bulunup “en sert şekilde cezalandırılmasını” talep etti. Soruşturma başlatan makamlar, Pornografik içerikle faaliyet gösteren Phica sitesini kapattı. Meloni ve kardeşi ile birlikte sanat dünyasından pek çok ünlü kadının da bu site aracılığıyla fotoğraflarının izinsiz ve tahrif edilerek yayımlandığına dair haberler, İtalya’da büyük yankı uyandırdı.

PHICA SİTESİNE YÖNELİK SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ulusal medyada çıkan haberlere göre, “Phica” ismi, İtalyancada vajina için kullanılan argo bir kelimeden türetiliyor. Site, aralarında ünlü kadınların da bulunduğu birçok kadının fotoğraflarını izin almadan kullanarak haksız bir şekilde yayınladı. Bazı kadınların durumu fark edip polise başvurması üzerine bu durumun ortaya çıktığı belirtildi. 700 binden fazla üyesinin olduğu tespit edilen site, gelen şikayetler sonrasında kapatıldı. Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, siteyi ve yöneticilerini hedef alan ülke genelinde bir adli soruşturma başlattı. Corriere della Sera gazetesinin aktardığına göre, sitenin yöneticisinin İtalyan olduğu, ancak sunucularının yurt dışında bulunduğu kaydedildi.

MELONİ: HAKARETE UĞRAYAN KADINLARA DESTEK VERİYORUM

Başbakan Meloni, Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada, “Yaşananlardan iğreniyorum. Bu forumun yöneticileri ve kullanıcıları tarafından mahremiyeti ihlal edilen, hakarete uğrayan ve rencide edilen tüm kadınlara dayanışmamı ve desteğimi belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 2025 yılında bu tür cinsiyetçi davranışların hala meşru görülmesinin üzücü olduğunu dile getiren Meloni, sorumluların en kısa sürede yakalanmasını ve sert cezalar almasını umduğunu belirtti.

Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella, “Phica” gibi cinsiyetçi web sitelerine karşı sert tedbirler alınacağına dair açıklamada bulundu. Demokratik Parti’nin Avrupa Parlamentosu Milletvekili Alessandra Moretti ise sosyal medya üzerinden, bu tür sitelerin yıllardır cinsel şiddeti kışkırtan içerikler paylaştığını belirterek, “Tecavüz ve şiddeti kışkırtan bu tür siteler kapatılmalı ve yasaklanmalıdır” dedi. Geçen hafta ise bazı erkeklerin eşlerinin özel fotoğraflarını paylaştığı “Mia Moglie (Karım)” adındaki Facebook grubu da kapatılmıştı. Meta şirketi, bu grubun cinsellikle ilgili kuralları ihlal ettiğini açıkladı.