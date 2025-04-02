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700 Milyon TL ve Özel Prim Müjdesi!

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GALATASARAY, DERBİ ÖNCESİ OYUNCULARI MOTİVE EDİYOR

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam Fenerbahçe’ye konuk oluyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Kadıköy’deki önemli karşılaşma öncesi oyuncuları motive etmek üzere maddi hamlelerini hızlandıracak. Mart ayında takıma yaklaşık 700 milyon TL’lik maaş ve prim ödemesi yapan Başkan Dursun Özbek, bu kez derbi zaferi için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.

ÖZEL PRİM DUYURULACAK

Milliyet’in haberine göre, Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe’yi eleyip tur geçmeleri durumunda oyunculara özel bir prim verecek. Kadıköy’de elde edilecek güzel bir sonucun ardından prim miktarının soyunma odasında açıklanacağı bildiriliyor.

DURSUN ÖZBEK’İN ASTRONOMİK HEDEFİ

Başkan Dursun Özbek’in, hem kupada hem de ligde büyük avantaj sağlayacak bir galibiyete özel “astronomik” bir rakam belirlediği öne sürülüyor. Bu strateji, takımın motivasyonunu zirveye çıkarmayı ve derbi ateşini körüklemeyi hedefliyor.

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