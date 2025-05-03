Haberler

71 Yaşındaki Joseph Czuba’ya 53 Yıl Hapis

ABD’DE KAN DONDURAN BİR SUÇ

ABD’nin Chicago kentinde, 71 yaşındaki Joseph Czuba, Müslüman olduğu gerekçesiyle 6 yaşındaki Filistin asıllı çocuğu Wadea Al-Fayoume’yi 26 bıçak darbesiyle öldürme suçundan 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 14 Ekim’de gerçekleşti ve Czuba, sadece çocuğu değil, annesi Hanaan Shahin’i de ağır yaraladı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Joseph Czuba’nın yargılandığı davada, mahkeme Mart ayında “cinayet” ve “nefret” suçlarından suçlu bulmuştu. Yargıç Amy Bertani-Tomczak, Czuba’ya verdiği cezaları açıkladı. “Küçük çocuğun öldürülmesi nedeniyle 30 yıl, annesine yönelik saldırıdan 20 yıl, nefret suçu işlemesi nedeniyle ise 3 yıl hapis cezası” verilmiştir.

SALDIRININ ARKA PLANI

Czuba, 14 Ekim 2023’te Illinois’in Plainfield kasabasında, kiracısı olan 32 yaşındaki Hanaan Shahin’i evinde bıçakla ağır bir şekilde yaralamıştı. Aynı zamanda 6 yaşındaki Wadea Al-Fayoume’u 26 yerinden bıçaklayarak hayatına son vermişti. Polis, Czuba’nın “İsrail-Filistin çatışmaları” nedeniyle öfkeli olduğunu ve bu yüzden anne ve oğlunu hedef aldığını ifade etti. Mahkeme belgelerine göre, Czuba, saldırı sırasında Shahin’e bu çatışmalarla ilgili öfkesini dile getirmişti.

ÖNEMLİ

Haberler

Bahçelievler’deki Binanın Balkonu Yıkıldı

İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm sürecindeki bir binanın balkonu, Tekirdağ merkezli 3,7 büyüklüğündeki depremde çöktü; altında bulunan bir kişi yaralandı.
Haberler

Bursa’da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

İnegöl'deki bir mobilya imalathanesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedenine dair inceleme başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.