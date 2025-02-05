719-bin-turist-van-a-geldi

İRANLI TURİSTLER VAN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

İran’dan gelen turistler, Van’ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’nı kullanarak şehre önemli bir ekonomik katkı sağlıyor. Resmi tatillerde Van’ı tercih eden İranlı ziyaretçiler, gündüzleri alışveriş yaparken, akşamları eğlence mekanlarında zaman geçiriyor. Aynı zamanda tarihi mekanları da ziyaret ederek esnafa fayda sağlıyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, son 1 yıl içinde Kapıköy Sınır Kapısı’ndan gelen turist sayısının 719 bine ulaştığını belirtiyor.

GELİRİN KAYNAĞI: KAPIKÖY SINIR KAPISI

Çeliktaş, Kapıköy Gümrük Kapısı’nın Van için hayati bir öneme sahip olduğunu vurguluyor. “Van’ın ekmek kapısı Kapıköy, İranlı turistleri ağırlamaya devam ediyoruz. 2023 yılında ilimize giriş yapan İranlı turist sayısı 595 bin iken, 2024’te bu sayı 719 bine ulaştı. Yani 124 bin civarında bir artış oldu. Bu da kentimiz için çok önemli. İranlı turistlerin kentimizi tercih etmelerini de her yıl yaşanan artışla görüyoruz” diyor. Ayrıca İranlıların günlük geliş gidiş ortalamasının 500 dolar olduğunu ve bunun Van’a yaklaşık 350 milyon dolarlık bir katma değer sağladığını da ekliyor.

GELECEK YILDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Çeliktaş, 2025 yılında daha fazla turist beklediklerini de ifade ediyor. Tahran-Van arası demir yolunun turizme açılmasının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tarafından müjdelenmesi, ziyaretçi sayısını artıracağını öngörüyor. “Bu yıl için 1 milyonun üzerinde turist bekliyoruz. Ağrı-Gürbulak, Hakkari’deki Esendere ve Üzümlü sınır kapılarından da giriş yapan turistler Van’ı tercih ediyor” diyor. Ayrıca, Van-Tahran tren seferlerinin 20 Şubat’ta başlayacağını ve bu seferlerin sıklaştırılmasını talep ettiklerini belirtiyor. Bunun yanı sıra, Van-Erbil ve Van-Tahran uçak seferlerinin de başlatılması gerektiğini ve bu seferlerin kent için büyük kazançlar sağlayacağını ifade ediyor. Çeliktaş, Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı’nın modernize edilmesinin ve Van-Şırnak kara yolunun faaliyete geçmesinin kentin gelişimi açısından önemli olduğunu dile getiriyor.