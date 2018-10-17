72 kişi Zika virüsüne yakalandı

Hindistan’ın Racastan eyaletinde panik havası hakim. Jaipur şehrinde 72 kişide Zika Virüsü tespit edildiği öğrenildi.

Hindistan’ın Racastan eyaletine bağlı Jaipur şehrinde geçtiğimiz günlerde 60 olan Zika virüsü vakasına 12 kişinin daha eklenmesiyle 72’ye çıktığı açıklandı. Hindistan Sağlık Bakanlığı, vakaların artmasıyla birlikte Racastan’daki durumun düzenli olarak izlenmesi için Kontrol Merkezi kurulduğunu açıkladı. Konuya ilişkin Dr. Aggarwal, “Zika virüsü, hamile olanlar için büyük endişe, önlem alınması gerekiyor” dedi.

Zika virüsü, insanlara ‘Aedes aegypti’ türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor. Sivrisinek sokması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsünün hamilelere bulaşması halinde, bebeklerde nörogelişimsel bozukluğa neden olduğu ifade ediliyor. Zika virüsü vücutta ateş, kusma, deri döküntüleri, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler gösteriyor.

Öte yandan Ocak 2017’den beri Hindistan’da üçüncü Zika virüsü salgınının baş gösterdiği belirtiliyor.

TRT