72 Yaşındaki Kıbrıs Gazisi Yanlış Araca Bindi

YANLIŞLIKLA OTOMOBİL DEĞİŞİMİ

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, alışverişe giden 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi, oğlunun aracını bırakıp manavın otomobilini alarak eve döndü. Yanlışlıkla bu aracı kullandığını fark eden Polat, durumu öğrenerek manava geri dönmek zorunda kaldı. Olay, Suruç ilçesine bağlı kırsal Aligör Mahallesi’nde gerçekleşti.

ALISVERİŞ VE OTOMOBİL KARIŞIKLIĞI

Kıbrıs Gazisi Mevlüt Polat, akrabası Şaban Bilgin’in işlettiği manav dükkanına gitti. Aynı renk, marka ve modelde olan 2 otomobilin yanına park eden Polat, alışverişe başladı. Alışverişini tamamladıktan sonra eşyalarını yükleyip manav Şaban Bilgin’e korna çalarak yola çıktı. Ancak evde, otomobilin kendilerine ait olmadığını oğlu fark etti.

YANLIŞ OTOMOBİLİ FARK ETME ANI

Eve döndüğünde eşyalarını indirmek için oğlundan yardım isteyen Polat, oğlunun “bu otomobil kimin?” sorusuyla durumu anladı. Mevlüt Polat, “Ben oğlumun otomobiliyle Şaban’ın yanına gelerek alışveriş yaptım. Eşyaları aldıktan sonra yanlışlıkla Şaban’ın otomobiline binip eve gitmişim” dedi.

MANAVIN GÖRÜŞÜ

Olaydan habersiz olan manav Şaban Bilgin, “Müşteri akrabamızdır. Kendi aracını benim aracımın yanına park ettikten sonra alışveriş yaptı. Sonrasında eşyaları benim aracıma koyarak eve gitmiş” şeklinde konuştu. Bilgin, Polat’ın korna çaldığını ancak durumun farkına varmadığını söyledi.