72 Yıl Sonra Dumlupınar’a Saygı Dalışı TCG Dumlupınar Şehitleri Anıldı

SAYGI DALISIYLA ANMA TÖRENİ

Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında, Türk denizcilik tarihinin en acı olaylarından biri olan TCG Dumlupınar denizaltısının batığı nedeniyle şehit olan 81 kahraman denizci, 72 yıl sonra Çanakkale Boğazı’nda gerçekleştirilen saygı dalışı ile anıldı. 4 Nisan 1953’te İsveç bandıralı ‘Naboland’ gemisiyle çarpışarak batan TCG Dumlupınar (D-6) denizaltısında, umutla kurtarılmayı beklerken yaşamını yitiren 81 denizci, bu kez derin sularda yapılan anlamlı bir etkinlikle anıldı. Kahramanlar, milletimizin hafızasında ‘Vatan sağ olsun’ sözleriyle ölümsüzleşti. Törende, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, Çanakkale Boğazı’nda yeniden hatırlandı.

DÖRT KURUMUN İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi’nin ortaklığıyla düzenlenen programda, 7 kişilik dalış ekibi 87 metre derinlikteki batık için dalış gerçekleştirdi. 81 şehidin isminin yer aldığı özel plaket Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ve protokol üyeleri tarafından dalış ekibine verildi ve Nara Burnu açıklarında batığın olduğu noktaya bırakıldı.

TÖRENİN ANLAMINA VURGU

Dalış programında konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nda mavi vatanın bağrında yatan Dumlupınar şehitlerimiz için bir saygı dalışı gerçekleştirildi. Böyle özel bir günde Dumlupınar şehitlerimizi saygı ve rahmetle anmak için etkinlik düzenledik. 1953 yılında Çanakkale Boğazı’nın derin sularında batan TCG Dumlupınar Denizaltısı’ndaki 81 Mehmetçimizin edebi kabrine dalgıçlarımız dalış yaptı ve görüntü aldılar. Bir kez daha o büyük kahramanları saygıyla yad ettik. Bu yalnızca bir dalış değil, aynı zamanda o kahramanları hatırlamak ve gelecek kuşaklara aktarmak için anlamlı bir etkinlik. O insanlar canlarını feda ettiler ve son sözleri ‘Vatan sağ olsun’ oldu. Bugünkü sağ olan evlatlarının onları unutmadığını göstermenin bir yoluydu. Bize bu toprakları vatan yapanları rahmetle anıyoruz” şeklinde konuştu.

Bu anlamlı anma etkinliği, geçmişin kahramanlarını unutmadan gelecek nesillere aktarmak amacı taşıyor.