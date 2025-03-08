72 Yıldır Günlük Tutan 92 Yaşındaki Adam

GÜNLÜK YAZMAK HAFIZAYI CANLANDIRIYOR

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Abdullah Hastaoğlu, 72 yıldır her gün günlük yazıyor. Yazdığı günlüklerle ilçenin tarihini adeta yaşatıyor. Vefat eden tanıdıklarının isimleri, hava durumu ve köy yaşamı gibi her detayı kayıt altına alarak hafıza oluşturan Hastaoğlu, bu yıllar boyunca hiçbir günü günlük tutmadan geçirmemiş.

HATIRALARINI KAĞIDA DÖKMEKTEKİ HEDEFİ

Abdullah Hastaoğlu, yazdığı günlüklerle bir tarih arşivi oluşturduğunu belirtiyor. “Geçmişe ait bir bilgiye ihtiyacı olanlar hep bana geliyor” diyor. Yazma serüvenine 20 yaşında başlayan Hastaoğlu, ilk zamanlarda ajanda ve not defteri bulamadığı için market kağıtlarına yazmış. Zamanla ajandalar çıktığında bu tür defterlere geçiş yaptığını ifade ediyor.

İLK GÜNLERİNİN ZİRVESİNİ ANLATIYOR

Yıllara dayanan anılarını paylaşan Hastaoğlu, 1938 yılında henüz çocukken okula gitmeye başladığını ve o dönem Atatürk’ün ölümünün öğretmenleri nasıl etkilediğini hatırlıyor. “1940 yılında okula başladım. 4. sınıfa geçerken babamı kaybetmiştim. O süreçte yalnız kalınca hayata atıldım ve günlüğü tutmaya küçük yaşta başladım” diyor. Kendisine ekmekle kağıt verildiğini, bunlara yazılar yazdığını dile getiriyor.