7,3 büyüklüğünde deprem

Deprem ülkesi Endonezya’da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremle ilgili Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi’nden açıklama geldi.

Pasifik Ateş Çemberi’ndeki adalar ülkesindeki şiddetli sarsıntı, Avustralya’nın kuzeyinde bile hissedildi. Tsunami dalgalarının depremin merkez üssünden 1000 kilometre kadar uzağa ulaşması bekleniyor.

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden bazılarına sahne olan Endonezya’da, bugün yerel saatle 11.20’de 7.3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü Maumare kentine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta. Flores Denizi’nin 18 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı Avustralya’nın kuzey kıyılarında bile hissedildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yaptı ve dalgaların merkez üssünden 1000 kilometre uzağa kadar ulaşabileceğini duyurdu.

Uluslararası haber ajansları, tsunami uyarısının verilmesiyle Flores Denizi çevresinde yaşayan herkesin sokaklara dökülüp kaçmaya başladığını bildiriyor.

Yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu’nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alan Endonezya’da hem şiddetli depremler hem de volkan patlamaları sıklıkla yaşanıyor.