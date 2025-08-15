73 Ilde Uyuşturucu Operasyonu: 1.695 Kişi Yakalandı

SON İKİ HAFTADA YAPILAN OPERASYONLAR

Yerlikaya, Next Sosyal üzerinden yaptığı paylaşımda, son iki hafta içinde birçok ilde uyuşturucu madde satıcılarına karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Bu operasyonlar Gaziantep, Ankara, Adana, İzmir, Konya, Samsun, Antalya, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Manisa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Muğla, Aydın, Kocaeli, Osmaniye, Tekirdağ, Denizli, Zonguldak, Eskişehir, Van, Sivas, Kütahya, Malatya, Afyonkarahisar, Kırklareli, Kahramanmaraş, Amasya, Karabük, Ağrı, Çorum, Erzincan, Karaman, Kastamonu, Niğde, Sakarya, Adıyaman, Erzurum, Trabzon, Giresun, Kırıkkale, Uşak, Batman, Düzce, Aksaray, Çanakkale, Edirne, Bartın, Elazığ, Isparta, Muş, Nevşehir, Yalova, Ordu, Bilecik, Bitlis, Ardahan, Kars, Kilis, Rize, Hakkari, Sinop, Mardin, Artvin, Bingöl, Bolu, Burdur, Tokat ve Yozgat’ı kapsıyor.

OPERASYONLARDA ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Yerlikaya, gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 548 ekip, 6 bin 350 personel, 18 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin yer aldığını açıkladı. Bu süreçte 479 kilogram uyuşturucu madde ile 783 bin 80 uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 1695 şüphelinin de yakalandığını ifade etti.

UYUŞTURUCUYA KARŞI MÜCADELE BAŞLIYOR

Yerlikaya, “Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimiz ile polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir.” diyerek, bu mücadeledeki kararlılıklarını vurguladı.