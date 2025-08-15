73 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 1.695 Kişi Yakalandı

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA BÜYÜK BAŞARI

Yerlikaya, Next Sosyal hesabında yaptığı açıklama ile son iki haftada birçok ilde uyuşturucu madde satıcılarına karşı gerçekleştirilen operasyonların detaylarını paylaştı. Gaziantep, Ankara, Adana, İzmir, Konya, Samsun, Antalya, İstanbul gibi illerin yanı sıra Mersin, Şanlıurfa, Manisa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Muğla, Aydın gibi yerlerde de bu operasyonların düzenlendiğini belirtti. Toplamda, 2 bin 548 ekip ve 6 bin 350 personel, 18 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 479 kilogram uyuşturucu madde ve 783 bin 80 uyuşturucu hap ele geçirildi.

TUTUKLAMALAR VE OPERASYONUN BAŞARI ORANI

Yerlikaya, bu operasyonlar sonucunda 1695 şüphelinin yakalandığını da vurguladı. Kendisi, “Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimiz ile polislerimizi tebrik ediyorum” şeklinde ifade etti. Özellikle uyuşturucuya karşı yürütülen mücadelenin önemini vurgulayan Yerlikaya, “Bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir” diye ekledi.