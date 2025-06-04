73 Şüpheli Gözaltına Alındı, 43 Tutuklandı

MAGAZİNDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Narkokapan-Muğla” operasyonuyla 73 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan 43’ünün tutuklandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Muğla’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik olarak 4 gün önce eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. 73 şüpheli gözaltında tutulurken, 30 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

GENÇLERİ HEDEFLERİNE ALAN SATIŞCILAR

Operasyon hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, operasyonun amacının gençlere zararlı olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu satan sokak satıcıları olduğunu belirtti. “Torbacı” tabiriyle anılan sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla uyuşturucu sattıkları ve bu ticareti organize bir şekilde yürüttükleri tespit edildi. Operasyon için hazırlık aşamasının 4 ay sürdüğünü ifade eden Yerlikaya, Muğla’daki ilçelerin yeniden mercek altına alındığını vurguladı.

BAŞARILI İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN OPERASYON

Bakan Yerlikaya, operasyonda elde edilen bilgilerin dikkatlice analiz edildiğini, şüphelilerin teknik ve fiziki takiple izlendiğini ve suçlarla ilgili faaliyetlerin delillendirildiğini açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerinde düzenlenen operasyona 512 Jandarma Timi, 2 Komando Timi, 5 Motorlu Asayiş Timi ve 6 özel eğitimli narkotik köpeği katıldı.