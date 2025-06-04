73 Şüpheli Gözaltına Alındı, 43 Tutuklandı

73 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Narkokapan-Muğla” operasyonu kapsamında toplam 73 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan 43’ünün tutuklandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, uyuşturucu madde satıcılarına karşı düzenlenen eş zamanlı operasyon 4 gün önce Muğla’da gerçekleştirildi. Operasyonun sonuçları arasında 30 kişi için de adli kontrol kararı alındığı yer alıyor.

OPERASYONUN HEDEFLERİ AÇIKLANDI

Bakan Yerlikaya, operasyonun amacının “Torbacı” olarak adlandırılan sokak satıcılarına odaklanmak olduğunu belirtti. Bu satıcıların özellikle gençlere yönelik uyuşturucu madde satışı yaptığını vurgulayan Yerlikaya, “Torbacı” olarak bilinen satıcıların sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla uyuşturucu ticareti gerçekleştirdiklerini ifade etti. Operasyon öncesindeki hazırlık sürecinin 4 ay sürdüğünü söyledi.

OPERASYONUN DETAYLARI VERİLDİ

Yerlikaya, Muğla’daki ilçelerin bu süreçte yeniden değerlendirildiği ve elde edilen bilgilerin titizlikle analiz edildiğini aktardı. Şüphelilerin teknik ve fiziki takiplerle izlendiğini belirten Yerlikaya, işlenen suçlara dair tüm faaliyetlerin delillendirildiğini ve buna dayanarak operasyonun başlatıldığını dile getirdi.

512 JANDARMA TIMI GÖREVDE

Operasyon Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapıldı. Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerinde düzenlenen operasyona 512 Jandarma Timi, 2 Komando Timi, 5 Motorlu Asayiş Timi ve 6 özel eğitimli narkotik köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.