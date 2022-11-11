7,5 büyüklüğünde deprem

Tonga bölgesinde 7,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Tonga bölgesinde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremle ilgili ABD Jeolojik Araştırma Kurumu’ndan açıklama geldi.

Son dakika haberine göre, Büyük Okyanus’ta yaklaşık 169 adadan oluşan ada ülkesi Tonga yakınlarında, şiddetli bir deprem meydana geldi. 7.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında tsunami uyarısı verildi.

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu, bugün yerel saatle 10:48’de, 7.5 büyüklüğündeki şiddetli depremin Tonga bölgesini sarstığını açıkladı. Depremin derinliğinin 33 kilometre olduğu bildirilirken, tsunami alarmı verildi. Depremden kaynaklı tehlikeli tsunami dalgalarının, Niue ve Tonga’ya ulaşabileceğinden endişe ediliyor.