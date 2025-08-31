75 Yaşındaki Adam Eşine Sinirlendi

TRAFİKTEKİ SİLAHLARLA İLGİLİ KÜRSÜ İTİRAFI

Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde ikamet eden 75 yaşındaki R.T, eşiyle girdiği bir tartışmanın ardından evinin kapısının önüne çıktı. Burada, herkesin gözleri önünde silah kullanarak intihar girişiminde bulundu.

YARALANAN ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Kendisine ait silahından çıkan kurşunla başından ağır yaralanan R.T, olay sonrası hemen olay yerine yönlendirilen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, tüm tıbbi müdahalelere rağmen R.T. yaşam mücadelesini kaybetti. Polis, bu üzücü olayla ilgili detaylı inceleme başlatmış durumda.