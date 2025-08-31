75 Yaşındaki R.T, Eşine Sinirlenip İntihar Etti

İNTİHAR OLAYI EDİRNE’DE GERÇEKLEŞTİ

Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki R.T, eşiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından kendi evinin kapısının önüne çıkarak sokakta herkesin gözü önünde silahla intihar etti.

AĞIR YARALANAN YAŞLI ADAM KURTARILAMADI

Başına silahla ateş ederek ağır yaralanan R.T, olayın ardından hemen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen R.T, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.