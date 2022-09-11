Papua Yeni Gine’de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremle ilgili ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’ndan açıklama geldi.
Güneybatı Pasifik’teki Papua Yeni Gine’de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kainantu bölgesindeki depremin 90 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, depremin ardından Papua Yeni Gine ve Endonezya kıyılarına yönelik tsunami uyarısı verdi, sonrasında uyarıyı kaldırdı.