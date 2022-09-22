7,6 büyüklüğünde deprem

Hafta başında 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Meksika’da, bir deprem daha meydana geldi. USGS depremin büyüklüğünü 6.8 olarak açıkladı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Meksika’da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Avrupa Akdeniz Siesmoloji Merkezi (EMSC) ise, depremin büyüklüğünü 6.5 olarak ilan etti. EMSC, depremin dünya yüzeyinin 80 kilometre altında olduğunu söyledi. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremden sonra tsunami uyarısı yapılmadığını söyledi. Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Meksika’nın Michoacan eyaleti açıklarında hafta başında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. Depremde 200’den fazla binada hasar meydana geldiği ifade edilmişti.