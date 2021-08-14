7,6 büyüklüğünde deprem

Haiti’de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.
Haiti’de 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Port-au-Prince’de de hissedilirken, halk korku içinde sokaklara döküldü.
Haiti’de 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Tsunami Uyarı Sistemi tarafından depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremin ardından maddi hasar meydana geldiği belirtiliyor.
Depremin merkez üssü 12 kilometre kuzeydoğudaki Saint-Louis du Sud şehri olurken, deprem başkent Port-au-Prince’de de hissedildi. Halk korku içinde sokaklara döküldü.