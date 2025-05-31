76 Yıl Sonra Mezuniyet Gerçekleşti

MEZUNİYET KORTEJİYLE HAYALLER GERÇEKLEŞTİ

Burdur’da, Hilmi Hafize Evin Huzurevi’nde yaşayan 20 yaşlı, uzun bir bekleyişin ardından mezuniyet hayalini gerçekleştirdi. 64 ile 93 yaş arasındaki bu bireyler, 30 haftalık eğitim programı sonrası üniversite kortejinin önünde yürüyerek bir kez daha hayal kurmanın ve okumanın yaşının olmadığını gösterdi. Eğitimleri, Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı merkez ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlendi.

EĞİTİM PROGRAMI VE HAYAL PROJESİ

Program kapsamında yaşlılar, sağlıklı yaş alma atölyelerinde haftada 4 saat süren eğitimler aldı. Bu süreç, “MAKÜ Yaşam Hayalleri Gerçekleştiriyor” projesiyle desteklendi. Huzurevi sakinlerinin hayatlarında gerçekleştirmek istedikleri hayallerin hayata geçirilmesi amaçlandı. Proje kapsamında, 69 yaşındaki Emine Gülay’ın kına gecesi hayali ve 92 yaşındaki Rabia Obut’un sinemaya gitme arzusu gerçekleştirilirken, 76 yaşındaki Ali Çelik ve diğer 19 yaşlının mezuniyet hayali de gerçeğe dönüştü.

COŞKU DOLU MEZUNİYET TÖRENİ

Dün düzenlenen mezuniyet töreninde, huzurevi sakinleri üniversite öğrencileriyle birlikte kortejin en önünde yürüyerek alkış topladı. Ellerindeki pankartlarla gençler için örnek olan yaşlılar, okumanın yaşının olmadığını gösterdi. Uğurlamak için çocuklarının geldiği aileler de yaşlılara destek verdi. Yaşlıların yüzündeki mutluluk, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

HAYALLERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN YOLA ÇIKTIK

Mezuniyetle ilgili olarak MAKÜ Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Deniz Say Şahin, “Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak yaş almış büyüklerimizle Burdur Hilmi Hafize Evin Huzurevi’nde 30 farklı eğitim ve sağlık atölyesi gerçekleştirdik. İçlerinde kalan hayalleri olduğunu gördük ve bu hayalleri gerçekleştirmek için yola çıktık. ‘MAKÜ Yaşam Hayalleri Gerçekleştiriyor’ projesi de bu şekilde doğdu. Mevcut durumda büyüklerimizin mezuniyet heyecanını hiç yaşayamadığını öğrendik ve bunun gerçekleşmesini sağladık.” dedi.

BİR HAYALİN GERÇEKLEŞMESİ

Huzurevinde yaşayan 76 yaşındaki Ali Çelik, çocukluğunda maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Şimdi, “Bugün hayatımı değiştirdim. Huzurevindeki arkadaşlarım da benimle aynı mutluluğu yaşıyor.” diyerek duygularını paylaştı. Bir diğer huzurevi sakini 77 yaşındaki Ramazan Candan ise, “İlkokul mezunuydum, şimdi üniversiteden mezun oluyorum. Çok mutluyum.” diyerek mezuniyet coşkusunu dile getirdi.