77. Ted Open-İstanbul Challenger, 1-7 Eylülde. Mansour Bahrami, gösteri maçı yapacak. Ödül töreniyle turnuva tamamlanacak. En eski uluslararası spor etkinliği. Türk tenisçiler ve seçkin raketler yarışacak. Açılış basın toplantısı İstanbul’da yapıldı

TURNUVA TARİHİ VE ÖNEMİ

77. TED Open-İstanbul Challenger, 1-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşiyor. Organizasyonun final maçı, 7 Eylül Pazar günü yapılacak. Finalden önce, dünyaca ünlü tenisçi Mansour Bahrami özel bir gösteri maçı oynayacak. Turnuvanın ardından düzenlenecek ödül töreni ile etkinlik sona erecek. İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü ev sahipliği yapan organizasyon, Türkiye’nin en köklü uluslararası spor etkinliklerinden biri olma niteliğini taşıyor.

Bu yıl turnuvada Türk tenisçiler olan Çağan Efe Tüfekçi, Mert Alkaya, Gökberk Sarıtaş, Bora Şengül, Arda Azkara, S. Mert Özdemir, Mert Naci Türker, Kaya Arınç ve Koray Kırcı ile birlikte dünya sıralamasında önemli yere sahip raketler de korta çıkacak.

AÇILIŞ BASIN TOPLANTISI

Turnuvanın geleneksel açılış basın toplantısı, İstanbul Maslak’taki bir otelde yapıldı. Toplantıya; Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz, Turnuva Direktörü Melis Yafe ve tenisçi Koray Kırcı katıldı. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, toplantıda, “1946 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleşen İstanbul Challenger, yalnızca ülkemizin değil, dünya tenisinin de en köklü turnuvalarından biri. İstanbul Challenger’ın dünya genelinde kesintisiz gerçekleştirilmesi ve gelenekselleşen 9 ATP Challenger turnuvası arasında yer alması, organizasyonun istikrarını ve kalitesini gösteriyor. Ayrıca, bu turnuva Türk tenisçileri için kariyerlerini geliştirmeleri açısından önemli bir sıçrama tahtası niteliğinde. Ev sahibi olduğumuz için sporcularımıza wild card ile doğrudan katılım hakkı verebiliyoruz. Dünya sıralamasında yukarı basamaklara ulaşmadan erişemeyecekleri bu organizasyonda mücadele etmeleri, gençlerimizin tenisteki gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Bu yıl mücadele edecek 9 sporcumuzun bu prestijli turnuvada korta çıkması, onların puan toplayarak dünya sıralamasında yükselmelerini sağlayacak. Güçlü rakiplerle karşılaşmak, oyun becerilerini geliştirecek ve kendilerini gösterme fırsatı sunacak” ifadelerini kullandı.