77 Yaşındaki Çiftçi Gençlere Örnek Oluyor

AZİM DOLU BİR ÇİFTÇİ

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, Taşköprü sarımsağı başta olmak üzere siyez ve soğan yetiştiren 77 yaşındaki çiftçi, azmiyle gençlere örnek oluyor. Kastamonu’nun İhsangazi ilçesi Avşar Mahallesi’nde yaşayan Kamil Çınar, verimli toprakların bulunduğu bölgede, başta Taşköprü sarımsağı olmak üzere çeşitli ürünler yetiştiriyor. Yaklaşık 15 dönümlük alanda sarımsak üretimi yapan Çınar, uzun yıllar boyunca edindiği tecrübeleriyle geleneksel tarım tekniklerini kullanarak geçimini sağlıyor. Yaşına aldırmadan tarlada çalışan Çınar, gerçekten de gençlere taş çıkarıyor.

SARIMSAK VE TOPRAK VERİMLİLİĞİ

Çınar, ilçedeki tarım arazilerinin zengin mineral içeriği sebebiyle sarımsak üretiminde yüksek verim kazandıklarını belirtiyor. “Yıllardan beridir sarımsak ekiminden geçimimizi sağlarız” diyor. Buradaki toprağın mineral seviyesinin yüksek olmasının ve daha dayanıklı olmasının verime büyük katkı sağladığını ifade ediyor. Yılda 10-15 dönüm arazide sarımsak, siyez ve son yıllarda soğan da yetiştirdiklerini söyledi. “Soğanda da gayet güzel verim alıyoruz” diyerek, tarımsal başarılarını paylaşmış oluyor.