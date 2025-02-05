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78 Kişinin Öldüğü Yangında Yaralı Kalmadı

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YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLER VE YARALILAR

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi meydana gelen yangın nedeniyle 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangın sonucunda 50 kişi hastanelere kaldırıldı ve tedavi edilmeye başlandı.

YARALILARIN TABURCU OLDUĞU GÜN

Yaralıların tedavi süreçleri tamamlandı ve hastanelerden taburcu edilerek evlerine döndüler. Son olarak karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle yatmakta olan Yasemin E. (51) ve Çağlar K. (42) de hastanelerinden bugün taburcu oldu. Her iki hastanın da durumu iyi olduğu için taburcu edilmeleri sağlandı. Bu gelişmeyle beraber toplam 50 yaralının tamamı hastanelerden çıkmış oldu.

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