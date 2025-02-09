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78 Yaşında Gazeteci Olma Hayalini Gerçekleştirdi

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HAYALLERİ GERÇEKLEŞİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından başlatılan “Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi” sayesinde huzurevi sakinleri, bir gün boyunca hayallerindeki mesleklerin deneyimini yaşıyor.

GAZETECİLİK HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR

Bu proje çerçevesinde Aysel Sezer, gazetecilik yapma hayalini Anadolu Ajansı aracılığıyla gerçekleştiriyor. Aysel Sezer, bu fırsatla haber sunumu gerçekleştiriyor ve fotoğraf ile video çekimleri yaparak gazetecilik deneyimi yaşıyor.

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