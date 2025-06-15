79 Yaşındaki Ahmet Güneş’e Sürpriz Yapıldı

AİLE İŞLETMESİ VE BABALAR GÜNÜ KUTLAMASI

79 yaşındaki Ahmet Güneş, Sivas’taki 4 Eylül Sanayi Sitesi’nde kurduğu işletme ile ailesini bir araya getiren özel bir gün yaşadı. 1970’li yıllarda sanayi sitesinde işe başlayan Ahmet Güneş, 2000 yılına kadar tek başına işini yürüttü ve ardından dükkanını dört oğluna devretti. Torunları da bu mesleği benimseyerek, aile işletmesi üç kuşağın birlikte çalıştığı bir yapıya dönüştü.

DUYGULU ANLAR VE TEŞEKKÜRLER

Ahmet Güneş, çocukları ve torunları tarafından hazırlanan sürpriz Babalar Günü kutlamasıyla duygusal anlar yaşadı. İşletmenin atölyesinde kesilen pasta ile kutlama gerçekleştirildi. Bu jest için çocuklarına ve torunlarına teşekkür eden Güneş, “Abimin teşvikiyle 7 sene sonra Sivas’ta dükkan açtık. O zamanlar Sivas’ta bu iş yapılmıyordu. 2000 yılına kadar ben devam ettim. 2000 yılından sonra dükkanı çocuklarıma devrettim. 4 tane oğlum var ve hepsi Sanat Okulu mezunu. Kendilerine çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. 3 torunum da meslek lisesini bitirip bu işi yapmaya başladılar” şeklinde konuştu.

BABA KÜLTÜRÜ VE İŞ AHLÂKI

Halil İbrahim Güneş, babalarının kendilerine iş ahlakı ve hizmet kültürü öğrettiğini dile getirdi. “Biz dört kardeşiz, dördümüz de bu işi yapıyoruz. Meslek lisesi motor bölümü mezunuyuz. Çocuklarımız da aynı şekilde eğitim aldılar ve 3’üncü kuşak olarak bizimle çalışmaya başladılar. Babamızdan Allah razı olsun. İyi ki bu işletmeyi kurmuş” diyen Halil İbrahim Güneş, kaliteli iş yapmayı ve müşterilere nasıl davranılması gerektiğini babalarından öğrendiklerini aktardı.

Ahmet Güneş’in torunu Ahmet Şahin Güneş, dedesiyle birlikte çalışmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. “Burada 3’üncü kuşağız. İlk olarak dedemiz işletmeyi kurdu. Daha sonra babamlardan devraldı. Bugün dedemizin Babalar Günü’nü kutladık. Aynı zamanda kendi babamın Babalar Günü’nü de kutladım. Biz mutlu olduk, dedem de mutlu olduysa ne mutlu bize” diyerek duygularını ifade etti.