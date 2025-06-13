79 Yaşındaki Ajda Pekkan, Konser Vermesiyle Hayranları Etkiledi

AJDA PEKKAN’IN ENERJİSİ YİNE DİKKAT ÇEKİYOR

79 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, 2025 yılı harbiye Açıkhava’daki ilk konserini dün akşam gerçekleştirdi. Yıllara meydan okuyan enerjisiyle bir kez daha hayran bırakan Pekkan, sahne tarzıyla da dikkatleri üzerine çekti. Her yıl artan sahne performansı ve gençlere taş çıkaran dinamizmi ile bilinen sanatçı, bu sefer sadece sesiyle değil, göz alıcı kostümüyle de konuşuldu.

KOSTÜMÜYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Türk pop müziğinin efsanevi ismi, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran binlerce hayranına görsel ve müzikal bir şölen sundu. Sahneye tamamen altın renginde metalik ve ışıltılı bir kostümle çıkan Pekkan, önceki yıllarda tercih ettiği sade çizgilerden farklı olarak bu defa dikkat çekici bir görünümle izleyicilerin karşısına çıktı. Göğüs kısmı korse formunda tasarlanan kabarık drapeli eteğiyle öne çıkan kostüm, zarif omuz detayları ve gösterişli altın maskesiyle teatral bir atmosfer yarattı. Bu sıradışı kostüm, sosyal medyada Bülent Ersoy’un stiline benzetildi ve pek çok kullanıcı “Ajda bu kez abartıda zirve yaptı” ifadesini kullandı.

MÜZİKSEL PERFORMANSIYLA BAŞARIYLA İLGİ ÇEKİYOR

Müzikal anlamda da etkileyici bir performans sergileyen Ajda Pekkan, 70’lerden günümüze uzanan zengin repertuvarıyla konser süresince temposunu hiç düşürmedi. “Bu sahnede olmaktan her seferinde heyecan duyuyorum” sözleriyle Harbiye’ye duyduğu bağlılığı dile getiren Süperstar, gecenin sonunda seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı.